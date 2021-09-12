Министр культуры Азербайджана рассказал в рамках G20 о восстановленных памятниках в Карабахе официоз
Министр культуры Азербайджана Анар Керимов выступил на сессии «Образование и религиозное разнообразие» Форума межрелигиозного диалога, проведенного в рамках саммита G20 в итальянском городе Болонья. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Министерство культуры.
В мероприятии приняли участие Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос, генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик, министр образования Италии Патрисио Бьянки, министр образования, спорта и молодежи Албании Эвис Куши и другие известные представители европейского истеблишмента.
В своем выступлении Анар Керимов дал высокую оценку проектам, реализуемым Форумом: "Религия играет важную роль в развитии навыков межкультурного диалога. Религиозные лидеры обладают потенциалом, который позволяет им играть ключевую роль в предотвращении конфликтов и поощрении диалога. Они имеют большое влияние на укрепление и продвижение этого диалога, особенно среди молодежи».
Министр также отметил, что на протяжении веков представители разных наций и религий жили в Азербайджане в атмосфере дружбы, мира и гармонии. Именно поэтому Азербайджан известен как многонациональная, многоконфессиональная страна, где сливаются различные цивилизации. Было отмечено, что президент Азербайджана Ильхам Алиев инициировал "Бакинский процесс" по межкультурному диалогу в 2008 году. В 2010 году Генеральная Ассамблея ООН объявила о намерении Азербайджана провести Всемирный форум по межкультурному диалогу, и с 2011 года Баку принимает данное мероприятие. Неслучайно в докладах Генерального секретаря ООН и Генеральной Ассамблеи в 2017, 2018 и 2019 годах подчеркивалась важность "Бакинского процесса", а Всемирный форум межкультурного диалога провозглашался одной из основных глобальных платформ в рамках налаживания межкультурного и межрелигиозного диалога.
Министр сказал, что Азербайджан будучи приверженным многовековым традициям мультикультурализма, а также ценностям, продвигаемым конвенциями ЮНЕСКО, реализует ряд проектов, направленных на сохранение культурного наследия не только в Азербайджане, но и в различных частях мира. Помимо реставрации сотен памятников в Азербайджане, Фонд Гейдара Алиева реализовал важные проекты в этом направлении и в зарубежных странах. Фонд осуществил реставрационные работы в музее Лувр в Париже, катакомбах Святых Марчеллино и Пьетро в Ватикане, дворца и башни Трапезица в Болгарии, собора Нотр-Дам в Страсбурге и других памятников культуры.
Министр отметил - как культура поддерживает мир, так и мир является ключевым условием для развития культуры. И подчеркнул, что Министерство культуры выступило с глобальной инициативой «Мир для культуры» (# Peace4Culture), и создало в рамках данного призыва кампанию "Создавай для мира" (# Create4Peace).
В своем выступлении Анар Каримов подчеркнул, что территории Азербайджана, оккупированные Арменией на протяжении почти тридцати лет, были освобождены в 2020 году, а все религиозные и культурные памятники, разрушенные во время оккупации, были восстановлены азербайджанским государством без какой-либо дискриминации по религиозному признаку. Несмотря на то, что наша страна почти тридцать лет подвергалась военной агрессии, оккупации и этнической чистке, Азербайджан продолжает проводить мирную политику, выдвигая инициативы и призывы к миру в этом направлении.
В конце своего выступления министр подтвердил важность поощрения культурного разнообразия, диалога и взаимопонимания между людьми, обществами и народами для будущего современного мира. «Я верю, что нам удастся донести это послание до будущих поколений через образование и культуру во имя мира во всем мире и тем самым обеспечить будущее, которого мы хотим», - сказал Анар Керимов, пожелав успехов Форуму межрелигиозного диалога.
В своем выступлении Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Моратинос подчеркнул важность дальнейшего продвижения концепции мира и деятельности в этом направлении, отметив, что, выдвинутая Азербайджаном глобальная инициатива «Мир для культуры», является своевременно выдвинутым стратегическим проектом.