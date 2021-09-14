На международных учениях «Три брата – 2021», проходящих с участием сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана, проведены занятия по воздушно-десантной подготовке. Учения, стартовавшие с 12 сентября продлятся до 20 сентября.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в соответствии с планом учений, на этапе воздушно-десантной подготовки были отработаны приемы передислокации подразделений спецназа на вертолетах, обеспечения охраны и способы эвакуации.