Израиль отверг независимость Палестины и переговоры с Аббасом
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в интервью израильской государственной радиостанции Kan заявил, что не намерен встречаться с палестинским лидером Махмудом Аббасом, а идею создания палестинского государства считает ошибочной.
"Я не вижу никакой логики в том, чтобы встречаться с тем, кто выдвигает обвинения в военных преступлениях против солдат Армии обороны Израиля в суде в Гааге и в то же время выплачивает пособия террористам", - ответил Беннет на вопрос о том, намерен ли он вести переговоры с палестинским лидером. Глава правительства также подтвердил свое негативное отношение к идее создания палестинского государства. "Я против палестинского государства. По моему мнению, это было бы ужасной ошибкой, я признавать палестинское государство не буду", - указал он.