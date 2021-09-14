Старт Лиги чемпионов: Роналду забил, но «МЮ» проиграл
Сегодня стартовал групповой турнир Лиги чемпионов сезона 2021/22.
Уже состоялись два матча. В швейцарском Берне зафиксирован неожиданный результат. Местный «Янг Бойз» вырвал на последних секундах победу у «Манчестер Юнайтед» вместе с Криштиану Роналду – 2:1. Португалец забил на 13-й минуте, но во втором тайме хозяева переломили ход игры.
Для Роналду это вторая игра за «МЮ» после возвращения в клуб. На выходных он забил два гола «Ньюкаслу» в Премьер-лиге, а манкунианцы выиграли со счетом 4:1.
В другом матче в Лиге чемпионов испанская «Севилья» дома не смогла переиграть австрийский «Зальцбург».
В 23:00 начнутся еще шесть матчей. Центральной встречей дня является матч между «Барселоной» и «Баварией».