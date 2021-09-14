Большинство водителей иранских грузовиков, следующих в Армению, а затем в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе, являются этническими азербайджанцами из Иранского Азербайджана. Haqqin.az сообщает об этом со ссылкой на интервью, распространенном армянской службы Радио Свобода.

Напомним, что Азербайджан ограничил движение на участке дороги Горис-Гафан, проходящей через село Эйвазлы Губадлинского района. На азербайджанском участке автомагистрали установлены блок-посты МВД Азербайджана, а также контрольные таможенные пункты.

Армянский журналист побеседовал с некоторыми из водителей грузовиков. Один из водителей заявляет, что в этот раз их пропустили без пошлин. Но таможенники предупредили, что в следующий раз в соответствии с законодательством Азербайджана будут взимать дорожный налог.

Любопытно, что переводчиком с азербайджанского на армянский выступила пожилая армянка - жительница Западного Зангезура.