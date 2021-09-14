В Армении арестован командир, чьи солдаты сидят в бакинской тюрьме

На судебном процессе в Баку по делу армянских военнослужащих, взятых в плен после завершения второй карабах ской войны, отвечая на вопрос гособвинителя, армянские солдаты в унисон повторяли имя одного человека – подполковника Арсена Казаряна. Именно по его приказу армянские военнослужащие вошли на территорию освобожденного, согласно трехстороннему Московскому соглашению, Ходжавендского района.

Следственный комитет Армении обвинил подполковника Арсена Казаряна в пленении армянских солдат. И несколько часов назад подполковник был арестован. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

В частности, он обвиняется в нарушении правил несения боевого дежурства или боевой службы (части 3 статьи 365), халатном отношении к службе (часть 3 статьи 376), самовольном оставление поля боя или отказе действовать оружием (часть 1 статьи 380), самовольном оставлении воинской части или места службы (часть 7 статьи 361 ), получении взятки (часть 1 статьи 311).