А Пеле пошел на поправку

Король мирового футбола Пеле переведен из отделения интенсивной терапии в палату стационара сан-паульской частной клиники, куда король футбола был госпитализирован в конце августа. Об этом сообщает Рейтер.

Как сообщал ранее haqqin.az, 30 августа Пеле был госпитализирован в частную сан-паульскую клинику "Альберт Эйнштейн". Тогда 80-летний экс-форвард сообщил, что обращение в клинику вызвано необходимостью прохождения планового обследования, которое откладывалось из-за пандемии коронавирусной инфекции. 6 сентября бразилец перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.