Записала: Ульвия Худиева, собкор 00:11

Тема домашнего насилия сохраняет свою актуальность в Азербайджане. Как стало известно haqqin.az, в приют «Темиз дунья» вместе с двумя детьми размещена женщина, которая систематически подвергалась психологическому и физическому насилию со стороны мужа. Мужчину привлекли к уголовной ответственности за нанесение ножевых ранений двум лицам. Воспользовавшись этим, женщина позвонила в приют и сообщила, что ее жизни и жизни ее детей угрожает реальная опасность.

Как заявила haqqin.az руководитель приюта Мехрибан Зейналова, в настоящее время женщина с двумя детьми получают психологическую поддержку. «Ее сын в восьмилетнем возрасте подвергся сильным побоям со стороны отца. От удара кулаком, у него была вывихнута челюсть, которая в итоге неправильно срослась. Мальчик не может нормально разжевывать еду. Он был обследован врачами и в ближайшее время начнется его лечение», - сказала она.