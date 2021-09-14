Мехрибан Зейналова: «Отец ударил кулаком в челюсть 8-летнего сына» драматические истории в приюте "Темиз дюнья"
Тема домашнего насилия сохраняет свою актуальность в Азербайджане. Как стало известно haqqin.az, в приют «Темиз дунья» вместе с двумя детьми размещена женщина, которая систематически подвергалась психологическому и физическому насилию со стороны мужа.
Мужчину привлекли к уголовной ответственности за нанесение ножевых ранений двум лицам. Воспользовавшись этим, женщина позвонила в приют и сообщила, что ее жизни и жизни ее детей угрожает реальная опасность.
Как заявила haqqin.az руководитель приюта Мехрибан Зейналова, в настоящее время женщина с двумя детьми получают психологическую поддержку.
«Ее сын в восьмилетнем возрасте подвергся сильным побоям со стороны отца. От удара кулаком, у него была вывихнута челюсть, которая в итоге неправильно срослась. Мальчик не может нормально разжевывать еду. Он был обследован врачами и в ближайшее время начнется его лечение», - сказала она.
Мехрибан Зейналова отметила, что за долгие годы она встречалась с сотнями женщин, которые подверглись домашнему насилию. Но она впервые видит человека, настолько уничтоженного морально.
«За 20 лет семейной жизни ее ни разу не выпускали на улицу. Она настолько забита и напугана, что начинает трястись от малейшего шума. Ее муж систематически заверял ее в том, что она никому в этой жизни не нужна. Дети также живут в постоянном страхе и стрессе. Женщина рассказала, что в их дом через крышу пытались проникнуть воры, и ее муж ударил их ножом. После того, как мужчину задержала полиция, она решилась позвонить в приют. Но мужчину отпустили под подписку о невыезде. Он пришел в приют и попытался вернуть жену и детей. При этом он заявил, что потратился на проезд до приюта и из-за этого не намерен прощать жену. Женщина от страха отказалась возвращаться с ним домой», - отметила правозащитница.