Россия запретила азербайджанские абрикосы

Россельхознадзор официально уведомил Азербайджан о выявлении в партиях нектаринов и абрикосов карантинного для стран-членов ЕАЭС объекта – бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola), сообщают российские СМИ.

В сообщении говорится, что Россельхознадзор попросил принять меры для недопущения в дальнейшем отправок на территорию Российской Федерации зараженных грузов, в том числе контролировать каждую высылаемую в Россию партию, а также провести расследование причин случившегося и проинформировать о его результатах.

Стоит отметить, что в начале этого месяца Россельхознадзор также запретил поставку крупной партии (18,7 тонн) абрикосов из Азербайджана. Сообщалось, что партия абрикосов также была заражена.

Комментируя данную информацию, в Агентстве пищевой безопасности заявили haqqin.az, что вопрос взят под особый контроль и в настоящее время проводится расследование. По итогам расследования будет дана дополнительная информация.