Любовь Рашада Салаева к Валерии Володиной стоили России свыше 30 тысяч евро

Суд установил, что российские власти не защитили девушку от киберхарассмента и присудил девушке компенсацию в размере 7,5 тысяч евро.

Россиянка Валерия Володина, пожаловавшаяся на преследования со стороны своего бывшего парня гражданина Азербайджана Рашада Салаева, дошла до Европейского суда по правам человека и выиграла дело.

Примечательно, что ранее ЕСПЧ присудил ей компенсацию в 25 тысяч евро. История отношений Рашада Салаева и Валерии Володиной привела к тому, что Страсбургский суд в 2019 году впервые вынес решение по делу о бытовом насилии.

Впервые Володина обратилась в полицию Ульяновска в начале 2016 года. Девушка пожаловалась на систематические избиения в семье. Уголовное дело силовики возбудили только спустя два года. После того, как Володина рассталась с Салаевым, бывший партнер начал следить за ней и просил вернуться, угрожая расправой. Девушка впоследствии вынуждена была сменить имя и уехать из России.

Позже девушка пожаловалась на то, что Рашад Салаев взломал ее аккаунт в «ВКонтакте» и выложил туда ее личные данные (в том числе сканы паспорта) и интимные фотографии. В контакты профиля мужчина добавил одноклассников ее 12-летнего сына и классного руководителя. Володина обратилась в полицию, но там возбуждать уголовное дело отказались. Это и стало причиной второго решения Европейского суда по правам человека.