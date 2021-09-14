Любовь Рашада Салаева к Валерии Володиной стоили России свыше 30 тысяч евро

Бюро М.С. haqqin.az

Россиянка Валерия Володина, пожаловавшаяся на преследования со стороны своего бывшего парня гражданина Азербайджана Рашада Салаева, дошла до Европейского суда по правам человека и выиграла дело.

Суд установил, что российские власти не защитили девушку от киберхарассмента и присудил девушке компенсацию в размере 7,5 тысяч евро.

Примечательно, что ранее ЕСПЧ присудил ей компенсацию в 25 тысяч евро. История отношений Рашада Салаева и Валерии Володиной привела к тому, что Страсбургский суд в 2019 году впервые вынес решение по делу о бытовом насилии.

Впервые Володина обратилась в полицию Ульяновска в начале 2016 года. Девушка пожаловалась на систематические избиения в семье. Уголовное дело силовики возбудили только спустя два года. После того, как Володина рассталась с Салаевым, бывший партнер начал следить за ней и просил вернуться, угрожая расправой. Девушка впоследствии вынуждена была сменить имя и уехать из России.

Позже девушка пожаловалась на то, что Рашад Салаев взломал ее аккаунт в «ВКонтакте» и выложил туда ее личные данные (в том числе сканы паспорта) и интимные фотографии. В контакты профиля мужчина добавил одноклассников ее 12-летнего сына и классного руководителя. Володина обратилась в полицию, но там возбуждать уголовное дело отказались. Это и стало причиной второго решения Европейского суда по правам человека.