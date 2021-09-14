Фархад Мамедов, автор haqqin.az 01:32

Читатели наверняка помнят репортажи с фронтов 44-дневной войны, в которых корреспонденты haqqin.az писали о бездарных армянских командирах, бросивших своих солдат, об отсутствии мотивации в рядах армии врага и, как следствие, о случаях массового дезертирства, когда тысячи армянских солдат сбегали с поля боя, бросая оружие, технику и боеприпасы. Официальные представители Министерства обороны Армении, а также большинство армянских и проармянских СМИ называли репортажи haqqin.az «выдумками азербайджанских пропагандистов», «циничной ложью, нацеленной на деморализацию боевого духа армянской армии», «злостной дезинформацией, рассчитанной на дилетантов» и т.д. Но не прошло и года, как об этом заговорили в самой Армении…

В эти дни Ереванский суд пытается восстановить причину уничтожения одной из дивизий так называемой «Армии самообороны Карабаха», которая не смогла сдержать натиск азербайджанского спецназа, выбившего армян в октябре прошлого года из Гадрута и Физули. Поводом к судебному разбирательству стал коллективный иск родителей пятнадцати армянских солдат, погибших при обороне этих городов. Они обвиняют в смерти своих сыновей безграмотное руководство и трусость «министра обороны НКР» генерала Джалала Арутюняна, начальника артиллерии корпуса Геннадия Багдасаряна и начальника штаба артиллерийской дивизии Геворга Геворгяна. Объяснения обвиняемых и показания свидетелей позволяют восстановить картину событий 12 октября 2020 года – дня, когда неподалеку от Физули наш спецназ уничтожил дивизию Геворгяна. 12 октября с наблюдательного пункта дивизии, расположенного в километре от боевых позиций, поступила информация, что в их направлении движется группа вооруженных людей, о чем сразу доложили начальнику артиллерии Багдасаряну. Тот приказал подразделениям срочно покинуть посты, загрузить в машины боеприпасы и готовится к отступлению. Но почти сразу поступает приказ главного командования: «Это наши, не стрелять!» (Хотя, как следует из стенограммы показаний Багдасаряна, он не стрелять собирался, а отступать – Ф.М.)

Уже потом выяснилось, что армяне «купились» на тактическую уловку прапорщика Джамала Исмаилова - командира подразделения азербайджанского спецназа, награжденного посмертно звездой Героя Отечественной войны. Бойцы Исмаилова постоянно подключались к каналам связи врага и на армянском языке вводили его в заблуждение. Скорее всего, именно поэтому наших спецназовцев приняли за «своих». Но в тот момент с НП дивизии следить за приближающейся группой перестали и это стало началом конца. Кто же отдал роковой приказ? Кто обрек на гибель целую дивизию? В беседе с родителями убитых солдат полковник Багдасарян сказал, что приказ не стрелять по приближающейся группе и ни в коем случае не отступать дал лично Джалал Арутюнян… Сам Арутюнян, перенесший тяжелое ранение, заявил в суде, что такого приказа он не давал. «Я просто сказал, что, возможно, это наши, - заявил «министр обороны» бывшего Арцаха. – Мол, посмотрите сами: если это наши, то не стреляйте…». Впрочем, родители погибших солдат уже заявили, что либо Багдасарян лжет, либо Арутюнян пытается себя оправдать.