Спецназ Азербайджана уже совсем близко, а Джалал Арутюнян командует из бункера осенью 2020-го это называли циничной ложью haqqin.az
Читатели наверняка помнят репортажи с фронтов 44-дневной войны, в которых корреспонденты haqqin.az писали о бездарных армянских командирах, бросивших своих солдат, об отсутствии мотивации в рядах армии врага и, как следствие, о случаях массового дезертирства, когда тысячи армянских солдат сбегали с поля боя, бросая оружие, технику и боеприпасы.
Официальные представители Министерства обороны Армении, а также большинство армянских и проармянских СМИ называли репортажи haqqin.az «выдумками азербайджанских пропагандистов», «циничной ложью, нацеленной на деморализацию боевого духа армянской армии», «злостной дезинформацией, рассчитанной на дилетантов» и т.д. Но не прошло и года, как об этом заговорили в самой Армении…
В эти дни Ереванский суд пытается восстановить причину уничтожения одной из дивизий так называемой «Армии самообороны Карабаха», которая не смогла сдержать натиск азербайджанского спецназа, выбившего армян в октябре прошлого года из Гадрута и Физули. Поводом к судебному разбирательству стал коллективный иск родителей пятнадцати армянских солдат, погибших при обороне этих городов. Они обвиняют в смерти своих сыновей безграмотное руководство и трусость «министра обороны НКР» генерала Джалала Арутюняна, начальника артиллерии корпуса Геннадия Багдасаряна и начальника штаба артиллерийской дивизии Геворга Геворгяна.
Объяснения обвиняемых и показания свидетелей позволяют восстановить картину событий 12 октября 2020 года – дня, когда неподалеку от Физули наш спецназ уничтожил дивизию Геворгяна.
12 октября с наблюдательного пункта дивизии, расположенного в километре от боевых позиций, поступила информация, что в их направлении движется группа вооруженных людей, о чем сразу доложили начальнику артиллерии Багдасаряну. Тот приказал подразделениям срочно покинуть посты, загрузить в машины боеприпасы и готовится к отступлению. Но почти сразу поступает приказ главного командования: «Это наши, не стрелять!» (Хотя, как следует из стенограммы показаний Багдасаряна, он не стрелять собирался, а отступать – Ф.М.)
Уже потом выяснилось, что армяне «купились» на тактическую уловку прапорщика Джамала Исмаилова - командира подразделения азербайджанского спецназа, награжденного посмертно звездой Героя Отечественной войны. Бойцы Исмаилова постоянно подключались к каналам связи врага и на армянском языке вводили его в заблуждение. Скорее всего, именно поэтому наших спецназовцев приняли за «своих».
Но в тот момент с НП дивизии следить за приближающейся группой перестали и это стало началом конца.
Кто же отдал роковой приказ? Кто обрек на гибель целую дивизию?
В беседе с родителями убитых солдат полковник Багдасарян сказал, что приказ не стрелять по приближающейся группе и ни в коем случае не отступать дал лично Джалал Арутюнян…
Сам Арутюнян, перенесший тяжелое ранение, заявил в суде, что такого приказа он не давал.
«Я просто сказал, что, возможно, это наши, - заявил «министр обороны» бывшего Арцаха. – Мол, посмотрите сами: если это наши, то не стреляйте…».
Впрочем, родители погибших солдат уже заявили, что либо Багдасарян лжет, либо Арутюнян пытается себя оправдать.
Но вернемся к событиям 12 октября 2020 года. Для армянских солдат они развивались трагически, о чем в деталях рассказал на пресс-конференции в Ереване полковник в отставке Армен Асриян – отец одного из убитых солдат.
«Авангард азербайджанского спецназа сначала ликвидировал НП, затем оттуда подавил огневые позиции дивизии, после чего ликвидировал живую силу, - утверждает Армен Асриян. - И в этой ситуации первым с поля боя сбежал… начальник штаба дивизии Геворг Геворгян! Сбежал один, на своей машине, хотя мог спасти не меньше пяти-шести солдат – места в машине хватало. Тот самый Геворгян, который незадолго до атаки врага приказал перебросить на передовую грузовики со снарядами и другими боеприпасами, превратив их тем самым в отличную мишень для гранатометчиков азербайджанского спецназа…»
Асриян прямо обвиняет руководство «армии Арцаха» в безграмотности и полном безразличии к жизни офицеров и солдат.
«Когда дивизия получила приказ отходить к позициям вокруг Физули, большинство офицеров понимали, что их посылают на верную смерть. Линия обороны вокруг Гадрута была уже прорвана, диверсионные группы врага делали там, что хотели, для азербайджанцев это уже был настоящий проходной двор, а солдатам и офицерам продолжали вешать лапшу на уши, уверяя, что победа будет за нами, что еще неделя, и враг будет полностью уничтожен… Азербайджанцы уже хозяйничали в Физули, а мы продолжали держать на передовой несколько батальонов. Ради чего? Почему им не позволяли вовремя отступить, почему свои же приговорили их к смерти?!..»
По мнению Асрияна, за «физулинскую мясорубку» судить надо, в первую очередь, Джалала Арутюняна:
«Я верю Багдасаряну, - подчеркнул отец погибшего солдата. - Если была бы хоть капля сомнения, что к боевым порядкам дивизии приближаются не «наши», а прекрасно подготовленный спецназ врага, командиры нашли бы возможность вовремя оставить огневые позиции, отступить в тыл и сохранить жизни наших мальчиков…»
Сегодня суды в Армении рассматривают десятки уголовных дел в отношении командиров, готовивших провальные операции, не выполнявших приказы командования, сбегавших с поля боя и бросавших на произвол судьбы своих солдат…
Стоит ли после этого удивляться, что в ходе Второй Карабахской войны с линии передовой дезертировали около десяти тысяч армянских военнослужащих?..