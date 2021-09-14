Северная Корея запустила ракеты в сторону Японии

КНДР запустила в среду в сторону Японского моря две, предположительно, баллистические ракеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на береговую охрану Японии.

"Это возмутительный поступок, который несет угрозу стабильности и безопасности нашей страны и региона", - заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга. Он уведомил, что созовет экстренное заседание Совета национальной безопасности для обсуждения сложившейся ситуации. Премьер также назвал ракетные пуски КНДР "нарушением действующих резолюций Совета Безопасности ООН", подчеркнув, что Токио решительно протестует и осуждает действия Пхеньяна.