Фактически президент, кроме реализации механизма общественного контроля посредством традиционных регуляторов СМИ и НПО, а также интерактивной связи в формате "власть-гражданин" недвусмысленно указал на необходимость воплощения в жизнь положения азербайджанского закона "Об общественном участии" от 22 ноября 2013 года №816-IVQ в редакции 2019 года. Нормативный правовой акт регламентирует такие институты, как "общественный совет", вводит понятия "общественное слушание", "общественное обсуждение".

Наиболее интригующая часть вчерашней сенсационной беседы Ильхама Алиева с главами Джалилабадского и Шамкирского районов прозвучала в конце и касалась общественного контроля.

Закон постулирует необходимость "независимой оценки проектов правовых актов с участием лиц, принявших участие в их подготовке, а также институтов гражданского общества, отдельных граждан, экспертов и специалистов".

Понятно, что на практике такая деятельность происходит крайне редко, можно сказать не прижилась, однако необходимость запуска этого механизма назрела, как минимум, с момента последних парламентских выборов.

Причем современные технологии неожиданно внесли свои поправки в эту деятельность, считавшуюся ранее прерогативой общественных и некоммерческих юрлиц. Теперь отношения государства и граждан могут выстраиваться напрямую, без посредников, через системы ASAN xidmət.

Как это может работать?

Равно как и другие запросы в адрес исполнительной власти, служба ASAN могла бы организовать портал для аккумуляции инициатив любого рода.

Допустим, это может быть просьба граждан построить школу, провести/отремонтировать водопровод, запретить коммерческую стройку или наоборот спроектировать сквер с зоной для уличного спорта и так далее. Также, на подобном портале можно собирать жалобы на органы власти, предложения и рекомендации по совершенствованию их деятельности, оспаривать их решения, одним словом проявлять любую общественную инициативу, активность.

В зависимости от количества подписантов подобных петиций/обращений, в режиме онлайн для чиновников и общественников будет видно, какая из заявленных инициатив требует реализации на практике или как минимум детального публичного обсуждения.

Все эти сведения могут видеть структуры власти и контроля в Баку, так же корректируя работу исполнительной власти на местах.

Поэтому подобный портал общественных инициатив на местах не только будет инструментом качественной динамики в социальной активности граждан, но и стимулом для работы органов власти - их независимым контролёром. Такая вот прямая демократия на практике.

Будем надеяться, что предложение президента воплотится в жизнь.