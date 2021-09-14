Контроль и «прямая демократия» Ильхама Алиева по следам выступлений президента

Отдел экономики

Наиболее интригующая часть вчерашней сенсационной беседы Ильхама Алиева с главами Джалилабадского и Шамкирского районов прозвучала в конце и касалась общественного контроля. 

Фактически президент, кроме реализации механизма общественного контроля посредством традиционных регуляторов СМИ и НПО, а также интерактивной связи в формате "власть-гражданин" недвусмысленно указал на необходимость воплощения в жизнь положения азербайджанского закона "Об общественном участии" от 22 ноября 2013 года №816-IVQ в редакции 2019 года. Нормативный правовой акт регламентирует такие институты, как "общественный совет", вводит понятия "общественное слушание", "общественное обсуждение".

Как может работать общественный контроль, упомянутый президентом?

Закон постулирует необходимость "независимой оценки проектов правовых актов с участием лиц, принявших участие в их подготовке, а также институтов гражданского общества, отдельных граждан, экспертов и специалистов". 

Понятно, что на практике такая деятельность происходит крайне редко, можно сказать не прижилась, однако необходимость запуска этого механизма назрела, как минимум, с момента последних парламентских выборов. 

Причем современные технологии неожиданно внесли свои поправки в эту деятельность, считавшуюся ранее прерогативой общественных и некоммерческих юрлиц. Теперь отношения государства и граждан могут выстраиваться напрямую, без посредников, через системы ASAN xidmət. 

Как это может работать?

Равно как и другие запросы в адрес исполнительной власти, служба ASAN могла бы организовать портал для аккумуляции инициатив любого рода.

Допустим, это может быть просьба граждан построить школу, провести/отремонтировать водопровод, запретить коммерческую стройку или наоборот спроектировать сквер с зоной для уличного спорта и так далее. Также, на подобном портале можно собирать жалобы на органы власти, предложения и рекомендации по совершенствованию их деятельности, оспаривать их решения, одним словом проявлять любую общественную инициативу, активность.

В зависимости от количества подписантов подобных петиций/обращений, в режиме онлайн для чиновников и общественников  будет видно, какая из заявленных инициатив требует реализации на практике или как минимум детального публичного обсуждения.

Все эти сведения могут видеть структуры власти и контроля в Баку, так же корректируя работу исполнительной власти на местах.

Поэтому подобный портал общественных инициатив на местах не только будет инструментом качественной динамики в социальной активности граждан, но и стимулом для работы органов власти - их независимым контролёром. Такая вот прямая демократия на практике.

Будем надеяться, что предложение президента воплотится в жизнь.