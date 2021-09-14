Действительно, не первый год возникают факты уголовной ответственности на уровне глав районов Азербайджана. Не первый раз Ильхам Алиев заявляет о серьезных карательных мерах в отношении подобных лиц, намекая на другие "тлеющие" потенциальные уголовные дела. И все равно то в одном, то в другом районе периодически возникают подобные разоблачения в отношении должностных лиц, "потерявших связь с реальностью".

Приведенные президентом Ильхамом Алиевым факты взяточничества, коррупции, казнокрадства со стороны бывших глав исполнительной власти Джалилабадского и Шамкирского районов повергают в уныние.

Проблема носит комплексный характер.

Во-первых, мы имеем риски общественно-политических последствий подобных преступных действий. Рядовые граждане, обыватели, на примере негативного управления зачастую судят о всей системе власти, не разделяя её на уровни.

Один проворовавшийся глава района - это серьезный удар по стабильности внутри системы. Пусть и не большой по масштабам, но риски последствий таких ударов могут возрастать. Тем более в периоды таких кризисов, как пандемия.

Вторая проблема - качественное управление кадровой ротацией.

Целевым заведением, призванным готовить чиновника и повышать его уровень, является Академия госслужбы Азербайджана. За более чем 20-летний период её существования было выпущено около 4,5 тыс. чиновников, около 1,5 тыс. защитили диссертации по госуправлению.

И несмотря на эти показатели в Азербайджане существует проблема дефицита профессиональных исполнителей власти, способных к моральной и самоотверженной работе.

Понятно, что речь идёт о качествах внутреннего характера личности, что закладываются семьёй и школой с юных лет. Поэтому выявить таких личностей из массы студентов, преданных республике и обладающих лидерскими качествами, - требует инструмента тонкой настройки.

И такой инструмент возник со временем благодаря Фонду Гейдара Алиева и его руководителю вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой. Курируя различные образовательные программы с уровня средней школы (к примеру - "Обновляющемуся Азербайджану – новую школу"), Фонд помогает продвигаться талантливой молодежи в дальнейшем образовании и карьере.