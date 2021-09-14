Кара Ильхама Алиева и сито Мехрибан Алиевой по следам выступлений президента
Приведенные президентом Ильхамом Алиевым факты взяточничества, коррупции, казнокрадства со стороны бывших глав исполнительной власти Джалилабадского и Шамкирского районов повергают в уныние.
Действительно, не первый год возникают факты уголовной ответственности на уровне глав районов Азербайджана. Не первый раз Ильхам Алиев заявляет о серьезных карательных мерах в отношении подобных лиц, намекая на другие "тлеющие" потенциальные уголовные дела. И все равно то в одном, то в другом районе периодически возникают подобные разоблачения в отношении должностных лиц, "потерявших связь с реальностью".
Проблема носит комплексный характер.
Во-первых, мы имеем риски общественно-политических последствий подобных преступных действий. Рядовые граждане, обыватели, на примере негативного управления зачастую судят о всей системе власти, не разделяя её на уровни.
Один проворовавшийся глава района - это серьезный удар по стабильности внутри системы. Пусть и не большой по масштабам, но риски последствий таких ударов могут возрастать. Тем более в периоды таких кризисов, как пандемия.
Вторая проблема - качественное управление кадровой ротацией.
Целевым заведением, призванным готовить чиновника и повышать его уровень, является Академия госслужбы Азербайджана. За более чем 20-летний период её существования было выпущено около 4,5 тыс. чиновников, около 1,5 тыс. защитили диссертации по госуправлению.
И несмотря на эти показатели в Азербайджане существует проблема дефицита профессиональных исполнителей власти, способных к моральной и самоотверженной работе.
Понятно, что речь идёт о качествах внутреннего характера личности, что закладываются семьёй и школой с юных лет. Поэтому выявить таких личностей из массы студентов, преданных республике и обладающих лидерскими качествами, - требует инструмента тонкой настройки.
И такой инструмент возник со временем благодаря Фонду Гейдара Алиева и его руководителю вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой. Курируя различные образовательные программы с уровня средней школы (к примеру - "Обновляющемуся Азербайджану – новую школу"), Фонд помогает продвигаться талантливой молодежи в дальнейшем образовании и карьере.
Таких примеров ещё не критическое множество, но очевидные "звезды" первой величины на уровне министров уже зажглись благодаря кадровой политике Фонда Гейдара Алиева.
Тонкое сито отбора, через которое проходят новые госслужащие, попадая в резерв президента Алиева, позволяет набрать финансово здоровые (не коррумпированные), высоко этичные (порядочные) и весьма подготовленные силы с точки зрения кругозора и владения предметом деятельности.
Несколько волн ротаций на всех уровнях власти - от глав министерств и госкомпаний, до глав районов и муниципалитетов - привели к формированию новой нормы, постепенно вытесняющей прежние способы поведения чиновников, способствовавшие их деградации.
Новая норма, это когда моральный облик не менее, а, возможно, и более важен, чем профессиональные качества, которым можно научить, постепенно становится в Азербайджане определяющей траекторией движения страны. Но на это требуется время.