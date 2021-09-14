Экс-глава Исполнительной власти города Евлах Годжа Самедов освобожден из-под стражи.

Об этом АПА сообщил его адвокат Эльнур Велиев.

По словам адвоката, некоторое время назад состояние экс-главы исполнительной власти ухудшилось, и он был помещен в Центральную клинику в Баку.

А на прошлой неделе было подано ходатайство об изменении меры пресечения.

Шекинский суд по тяжким преступлениям удовлетворил ходатайство и избрал в отношении экс-главы исполнительной власти меру пресечения в виде подписки о невыезде.