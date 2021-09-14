Экс-главу Евлаха выпустили из тюрьмы по состоянию здоровья
Экс-глава Исполнительной власти города Евлах Годжа Самедов освобожден из-под стражи.
Об этом АПА сообщил его адвокат Эльнур Велиев.
По словам адвоката, некоторое время назад состояние экс-главы исполнительной власти ухудшилось, и он был помещен в Центральную клинику в Баку.
А на прошлой неделе было подано ходатайство об изменении меры пресечения.
Шекинский суд по тяжким преступлениям удовлетворил ходатайство и избрал в отношении экс-главы исполнительной власти меру пресечения в виде подписки о невыезде.