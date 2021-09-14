Экс-президента Киргизии подводят к пожизненному сроку

Правоохранительные органы Киргизии предъявили экс-президенту республики Алмазбеку Атамбаеву еще два обвинения - в организации массовых беспорядков в Бишкеке и покушении на насильственный захват власти в начале октября прошлого года. Об этом пишет Спутник Киргизии.

Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в организации массовых беспорядков в столице в начале октября прошлого года и попытке покушения на насильственный захват власти.

Вместе с Атамбаевым в данном деле также фигурируют экс-глава президентской администрации Фарид Ниязов, бывший охранник экс-президента Канат Сагымбаев, а также экс-замминистра МВД Курсан Асанов.