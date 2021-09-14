Еще одно ОПГ Эльдара Махмудова: «убойная группа Мовлама Шихалиева и Сахиба Алекперова»

Согласно уголовному делу, возбужденному в связи с фактами совершения незаконных действий со стороны бывшего начальника Главного управления военной контрразведки МНБ Низами Ширинова, экс-начальника Главного следственного управления Мовлама Шихалиева, было установлено, что бывший начальник отдела Вюсал Алекперов, бывший заместитель начальника управления предварительного следствия Ясин Мамедов, бывший заместитель начальника отдела Сахиб Алекперов в организованном порядке совершали вымогательство, присваивали имущество подследственных и получали взятки в особо крупном размере.

Завершено расследование уголовного дела в отношении еще одной оргпреступной группировки по делу так называемого МНБ-ХСС Эльдара Махмудова – оборотней-генералов.

Преступная группировка Мовлама Шихалиева обвиняется в получении взяток на сумму 14 миллионов 292 тысячи манатов и присвоении имущества на сумму 5 миллионов 77 тысяч манатов, а также в превышении полномочий и фальсификации доказательств.

Решением суда Мовлан Шихалиев был взят под стражу по статьям Уголовного кодекса 182.3.1, 182.3.2 (вымогательство организованной группой с целью приобретения имущества в крупном размере), 294.3 (фальсификация доказательств), 311.3.1 (получение взятки группой лиц или организованной группой). А в период следствия в отношении других участников преступной группировки - Вюсала Алекперова, Ясина Мамедова и Сахиба Алекперова были избраны иные меры пресечения.

Обвинительный акт по уголовному делу утвержден и направлен для рассмотрения в Бакинский военный суд.

P.S. Глава haqqin.az Эйнулла Фатуллаев отмечает, что именно эти лица сфальсифицировали доказательства по уголовному делу, возбужденному в его отношении в 2007 году по заказу лидера ОПГ Эльдара Махмудова. Особое усердие проявлял Сахиб Алекперов. В числе фальсификаторов был и Сардар Джарджиев. Но, к сожалению, он не дожил до своего ареста... От рук этих палачей понесли незаслуженное наказание много людей в нашей стране. Господь вершит справедливость и возмездие!