Солдаты со знаменами Азербайджана и Турции маршируют по улицам Баку… В честь его освобождения от армян и большевиков! фото
В центре Баку 15 сентября проходят шествия военнослужащих в связи со 103-й годовщиной освобождения города Кавказской исламской армией.
Военные шествия проходят в сопровождении военного оркестра. В числе их участников - 150 человек личного состава Высшей военной школы имени Гейдара Алиева.
Отметим, что 15 сентября 1918 года Кавказская исламская армия Османского государства под предводительством Нури-Паши, в состав которой входил и азербайджанский военный корпус, освободила Баку от засилья армяно-большевистской хунты Степана Шаумяна.