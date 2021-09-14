Ягуба Зуруфчу похоронят у "Волчьих ворот"

Определено место захоронения заслуженного артиста Азербайджана Ягуба Зуруфчу.

Как заявило Министерство культуры, выдающегося певца похоронят в 13:00 на бакинском кладбище у "Волчьих ворот".

Отметим, что несмотря на усилия врачей накануне от коронавируса скончался выдающийся певец и общественный деятель Ягуб Зуруфчу.

Ягуб Зуруфчу родился в городе Тебриз в Южном Азербайджане. После революции в Иране он покинул страну и долгое время жил в Германии. В 1989 году в Азербайджане впервые услышали его патриотические песни, посвященные разделению азербайджанского народа.

Песни Ягуба Зуруфчу получили огромную популярность в народе и стали своего рода символом Национально-освободительного движения.