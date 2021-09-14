ОДКБ приняло решение о защите Таджикистана

Государства - члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) едины во мнении и окажут Таджикистану помощь в случае обострения ситуации на границе с Афганистаном.

Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам совместного заседания Совета министров обороны, Совета министров иностранных дел и Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что ситуация в Афганистане особенно беспокоит ОДКБ.

"Все государства - члены ОДКБ едины во мнении и еще раз подтвердили общую позицию. В случае обострения ситуации на южных рубежах ОДКБ Таджикистану будет оказана вся необходимая военная и дипломатическая помощь", - заявил Зась.