Суд над Ровшаном Акперовым отменили Судья заболел короной
Очередное заседание суда по делу Национального героя генерал-лейтенанта Ровшана Акперова отложено.
Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, причиной отмены заседания стало заболевание коронавирусом судьи Эльбая Аллахвердиева.
Напомним, Ровшан Акперов задержан в марте этого года. Об его аресте сообщила Генеральная прокуратура. Генералу инкриминируют убийство азербайджанского бизнесмена Эльчина Алиева, обвиняя по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана. Преступление произошло 1 июня 2001 года в Киеве.