Второй уровень - сфера уже региональной ответственности. Естественно, границы этих уровней достаточно подвижные.

Первый - макроэкономический и отраслевой (пример: в 2026 году в Шамкирском и Гедабекском районах планируется ввод в эксплуатацию нескольких месторождений меди - в Гарадаге, Хархаре и Джаирчае). Такого рода мегапроекты находятся в прямом ведении отраслевых министерств и правительства.

Региональную стратегию Ильхама Алиева можно разделить на два уровня.

Благодаря программам пятилетних Стратегий регионального развития, начатым с 2004 года, большинство районов Азербайджана обрели современный облик как в сфере социально-экономического развития, так и в плане инфраструктуры.

Если взять, в частности, Джалилабадский и Шамкирский районы, то за последний год здесь было сдано несколько важных объектов региональной инфраструктуры: автодорога Шамкир-Аббаслы-Нариманлы, выделены средства на более чем десяток субартезианских скважин, построен районный комплекс водоочистительных установок.

Это, конечно, развивает страну в целом, но адресно сфокусировано на жителях конкретных районов.

В Джалилабадском районе в прошлом году бюджетом выделены средства на проектирование и бурение 12 субартезианских скважин. Улучшится система орошения посевных площадей и обеспечение питьевой водой более десятка населенных пунктов, включая соседние районы, с общим населением более 100 тыс. человек.

Также в прошлом году Минсельхоз объявил тендер на проектирование в Джалилабадском районе завода по переработке зерновых. Как раз в расчете на новую оросительную инфраструктуру региона.

Естественно, все эти программы и объекты в центре внимания как центральных властей в Баку, так и местных.

Но есть и более прозаичные реалии, локальные масштабы, которые всецело зависят от местных властей.

От того, насколько умно и по-хозяйски будут они проводить свою работу по адресной и индивидуальной поддержке начинаний своих граждан, зависит успех всей страны.

Речь идёт о стимулировании инициатив "снизу" по энергосбережению, экономии воды, раздельному сбору мусора, различным экологическим начинаниям.

Местные власти должны содействовать разработке и продвижению малых инфраструктурных проектов, заниматься их пропагандой, обучением кадров, должны сами учиться и адаптировать лучшую мировую практику под местные условия (инсталлировать системы "умное село").

По большому счету это вопрос потребительской и повседневной культуры управления своим пространством, стандарты которой вырабатываются годами.

Об этом читаем в тексте выступления президента: "Посмотрите, государство сделало все, проложены прекрасные дороги, газовые линии, электрические, водные коммуникации, созданы оросительные системы, водохранилища, построены больницы, школы, спортивные сооружения. Остальную работу должны проделать руководители на местах. Это тоже одно из моих поручений вам, хочу еще раз сказать, что вам следует работать так, чтобы люди были довольны вами, чтобы дела в районах шли хорошо, имело место развитие, созидание, благоустройство."