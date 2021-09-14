Данные по нефти у Министерства энергетики и Госкомстата не совпадают

Добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане в январе-августе 2021 года составила 23 млн 50,3 тыс. тонн, что на 1,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Эти данные Госкомитета по статистике приводит агентство «Туран». К тому же за этот период добыча товарной нефти с конденсатом составила 23 млн 7,3 тыс. тонн (спад на 1,4%).

При этом в августе было добыто 2 млн 948,7 тыс. тонн нефти и конденсата. В июле объемы добычи составили 2 млн 913,8 тыс. тонн. То есть в августе объемы добычи выросли на 34,9 тыс. тонн.

Хотя накануне Министерство энергетики Азербайджана обнародовало статистику по объемам добычи жидких углеводородов. Согласно информации министерства, в августе в стране среднесуточно было добыто 711,6 тыс. баррелей нефти и конденсата, а в июле – 717 тыс. баррелей. То есть снижение объемов жидких углеводородов в сутки составило ежесуточно на 5,4 тыс. баррелей.