Kapital Bank организовал «Открытые библиотеки» в Гяндже

В соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности Kapital Bank в преддверии 15 сентября — Дня знаний реализовал очередной социальный проект. В рамках проекта в городе Гянджа были организованы две "открытые библиотеки". Они расположены в Парковом комплексе Гейдара Алиева и Ханском саду.

"Открытыми библиотеками" может бесплатно пользоваться каждый желающий, выбрав книгу на свой вкус. Кроме того, те, кто хочет поддержать инициативу, могут пожертвовать для библиотек литературу на любую тему.

Книги, находящиеся на полках во время открытия, были подарены сотрудниками Kapital Bank и волонтерами благотворительного фонда Red Hearts. Здесь как художественная, так и специальная литература. В библиотеках есть книги на азербайджанском, турецком, русском и английском языках. Мероприятие прошло при поддержке Исполнительной власти города Гянджа и Гянджинского государственного драматического театра.

Следует отметить, что согласно распоряжению президента Азербайджана 2021 год объявлен Годом Низами Гянджеви в честь 880-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя. Осуществление социального проекта в Гяндже направлено на содействие мероприятиям, запланированным на 2021 год по случаю юбилея основоположника азербайджанской классической литературной школы.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 103 филиалах и 21 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.