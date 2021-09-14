Азербайджан занимает высокие позиции в рейтинге Doing Business не первый год подряд (к примеру, 9-е место по показателю легкости регистрации бизнеса в отчете DB 2020). В основном это результат цифровизации, запуска системы "одно окно", модернизации правил взаимоотношения власти и общества в Баку, регионе Апшерона.

На установочной встрече с новоназначенными главами Шамкирского и Джалилабадского района президент Ильхам Алиев высказал ряд радикальных тезисов, закладывающих контуры последующих реформ системы власти в регионах: от систематизации общественного контроля и гражданских инициатив - до механизмов формирования положительного инвестиционного климата в сфере малого и среднего бизнеса сельских районов.

Другое дело, когда мы переходим в прикладную плоскость реалий районов Азербайджана. Рейтинги, мягко говоря, не отражают ситуацию.

Возьмём такой канал инвестиций, как частные переводы от работающих за рубежом в свои домохозяйства, то есть домой, своим семьям. Наиболее объемный источник - переводы из России. Их делают разные категории граждан: от переводов ежемесячных российских зарплат своим родственникам домой, в районные и сельские поселения, до возврата средств на закупку аграрной продукции, сделанную ранее у своих же или соседних фермерских хозяйств.

Если мы берём показатели первого полугодия 2021 года, то переводы составили $260,971 млн. Не маленькая сумма, и, кстати, больше на 32,5% относительно прошлого года. Есть тенденция роста. Поэтому, конечно, должны быть созданы условия для возвращения этих средств в экономику через вложения в бизнес.

Но каким образом?

Максимально легко, доступно, не облагаться налогами на закупку оборудования. Необходимы условия для массового свободного старта семейного бизнеса, не обременённого, например, проблемами с подключением к энергосети. В Азербайджане, чтобы подключиться к электросети, необходимо пройти 7 процедур, которые займут 41 день, при этом расходы могут составлять 125,7% от дохода на душу населения страны.

Но малый бизнес это зачастую бытовые потребители, которые ведут свою деятельность как расширенное семейное производство.

Примеров подобных малых форматов множество - сыроварни; духовые шкафы дегидраторов, делающие сухофрукты и чипсы; аппараты соковыжималок и консервации соков и так далее.

Причем современные серии подобных установок имеют вполне бытовые размеры, характеристики и стоимость. Уже нет необходимости строить цеха, возводить ангары, как пятнадцать лет назад.

Вся эта деятельность может носить частный характер малого бизнеса. Главное - этому не мешать.