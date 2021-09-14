Депутат Вахид Ахмедов взорвался от негодования: «Повышение цен на бензин – это абсурд»

Как сообщает Модерн.аз, с таким заявлением выступил заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Вахид Ахмедов, комментируя повышение цен на бензин.

«Цена на бензин марки AИ-95 повышена до 1.60, AИ-98 - 1.90 манатов. Пусть AИ-98 редко используется, но AИ-95 является топливом высокого спроса. Резкое повышение на 15 гяпиков цены на топливо высокого спроса просто абсурдно. Сколько раз в год может повышаться цена на бензин? Если честно, я не ожидал повышения цен на бензин, поскольку всего несколько месяцев назад она уже поднималась».

Депутат подчеркнул, что объяснения, данные в заявлении SOCAR по поводу повышения цен на бензин, непонятны:

«И каждый раз объясняют повышение цен тем, что в Азербайджане бензин не производится, а импортируется из-за рубежа. Сколько лет мы слышим одни и те же шаблонные заявления и объяснения. Азербайджан – нефтедобывающая страна. Если импорт обходится так дорого, то построй завод и начни производить в своей стране. Наибольший спрос в стране на бензины AИ-92 и AИ-95. Почему же до сих пор мы не построили завод и не стали производить бензин сами, чтобы цены не были такими высокими?!

Логично, если при повышении цены на нефть импортируемый из-за рубежа бензин дорожает, то цена на производимый внутри страны бензин марки AИ-92 должна, напротив, снижаться. Но мы никогда не видели того, чтобы цены снижались. Напротив, я ожидаю, что цена и на АИ-92 будет повышена».

По словам парламентария, из-за этого подорожания необходимо пересмотреть размеры заработных плат, пенсий и пособий:

«Поймите, речь идет не только о повышении цен на бензин, это повлияет на всё - начиная от продуктов питания до непродовольственных товаров. Это окажет негативное воздействие на условия жизни людей. Вопрос очень серьезный. Если сегодня я купил в магазине товар и заплатил за него 5 манатов, то на следующей неделе этот же продукт будет дороже 5 манатов. Все дорожает стремительно. Мы непременно коснемся этих вопросов в парламенте».

«Стоимость нефти высока, объем валюты, поступающей в Азербайджан, достаточен, у нас нет проблем с денежным обращением, курс маната стабилен. К чему это повышение цен?!», - заявил В.Ахмедов.