Генерал рассказал, как Трампа тайно лишили ядерной кнопки

Как следует из книги, Милли в обход Трампа связался с китайским коллегой и приказал своим командирам не выполнять приказа Трампа о нанесении ядерного удара по Китаю, если таковой поступит. В первый раз Милли связался с китайским генералом Ли Зуоценом 30 октября 2020 года - за несколько дней до выборов президента США и сказал ему: "Генерал Ли, я вас заверяю, что администрация США стабильна и все будет в порядке. Мы не будем на вас нападать или проводить против вас какие-либо военные операции".

Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли, опасаясь, что президент США Дональд Трамп начнет войну против Китая, тайно принял меры предосторожности, сообщили американские СМИ со ссылкой на копию еще не изданной книги "Угроза", написанной журналистами-расследователями Бобом Вудвортом и Робертом Костой.

Как рассказывается в книге, Милли ограничил возможность президента Дональда Трампа отдать приказ о нанесении ядерного удара. Это произошло через два дня после попытки штурма Капитолия, отмечает Би-би-си.

Потрясенный событиями в Капитолии генерал Милли был уверен, что Трамп впал в «маниакальное» безумие после проигранных в ноябре 2020 года выборов: президент кричал на сотрудников аппарата и «строил свою собственную альтернативную реальность о бесконечных предвыборных заговорах», утверждается в скандальной книге. В этих условиях Марк Милли пошел на беспрецедентный шаг: 8 января 2021 года он провел в своем офисе в Пентагоне тайное совещание, чтобы пересмотреть процедуру начала боевых действий, в том числе и запуска ядерных ракет. Милли опасался, что Трамп может «сойти с ума», пишут авторы книги «Опасность».

Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооружённых сил приказал высшим военачальникам не выполнять приказов Трампа, не поставив предварительно в известность генерала Милли.

Спустя два месяца, после того как сторонники Трампа в начале января штурмовали здание Конгресса США, Милли вновь позвонил Ли, чтобы заверить его в том, что "мы на сто процентов стабильны и все хорошо". Чтобы успокоить Китай, Милли даже распорядился об отсрочке американских военных учений.

Авторы книги "Угроза" также располагают распечаткой телефонного разговора между Марком Милли и спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, состоявшегося через два дня после штурма Капитолия. "Вы знаете, что он сумасшедший. Если его не удалось удержать даже от штурма Капитолия, то кто знает, что он еще способен натворить", - сказала Пелоси. На это Милли ответил, что он во всем согласен с Пелоси.

Пентагон отказался от комментариев. Книга "Угроза" поступит в продажу 21 сентября.

Между тем Дональд Трамп 14 сентября выпустил заявление, в котором резко раскритиковал Милли за хаотичный вывод американских войск из Афганистана. "Я полагаю, что ему будет предъявлено обвинение в государственной измене, поскольку он вел переговоры со своим китайским коллегой за спиной президента", - заявил Трамп.

При этом бывший президент США опроверг утверждения о возможных планах нанести удар по Китаю. Трамп, слова которого приводит издание The Hill, заявил, что книга была "состряпана слабым и неэффективным генералом вместе с двумя авторами, которым я отказался давать интервью, потому что они пишут вымысел, а не факты". По его словам, он "никогда даже не думал о нападении на Китай - и Китай это знает".