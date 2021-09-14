Банк Республика порадовал детей шехидов и гази

44-дневная Отечественная война продемонстрировала миру силу нашего государства, мощь нашей армии, непоколебимое единство нашего народа. Банк Республика, реализующий многочисленные социальные проекты в нашей стране, также внес свой вклад в поддержку семей шехидов и ветеранов Великой Отечественной войны, оказываемой государством.

Так, в связи с началом нового учебного года Банк провел специальную акцию для детей шехидов и гази в различных регионах Азербайджана. В рамках кампании представители Банка Республика встретились с детьми шехидов, которые учаться в начальных классах, и рассказали о героизме их отцов.

Также детям были вручены школьные портфели с надписью «Ребенок Героя» с различными школьными принадлежностями.

В ходе встреч представители Банка подчеркнули, что дети шехидов – это память о людях, которые пожертвовали своей жизнью во имя Родины, и Банк Республика всегда будет уделять особое внимание и заботу семьям шехидов и гази.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.