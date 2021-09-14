Самое массовое убийство дельфинов в истории

На Фарерских островах, находящихся в Атлантическом океане между Британией и Исландией, за минувшие выходные были убиты 1 428 атлантических белобоких дельфинов. Как сообщает портал международной природоохранной организации Sea Shepherd, это стало самым массовым убийством дельфинов в истории.

В организации сообщили, что охотники загоняли животных ближе к берегу на катерах и гидроциклах. В районе пляжа Скалафёрдур все загнанные особи были убиты.

По данным экозащитников, погибли 1 428 особей, и это самое массовое убийство, которое когда-либо происходило на Фарерских островах и, вероятно, во всем мире. До этого таковым считался случай в 1940 году, когда охотники убили 1 200 черных дельфинов.

В природоохранной организации заявили, что охотники нарушили закон, не получив необходимого разрешения. Также у многих участников охоты вообще не было лицензий.

Портал напоминает, что забой китов и дельфинов на Фарерских островах является традицией, распространенной еще с IX века.