Боевые вылеты азербайджанских и турецких военных летчиков фото; видео
В рамках совместных летно-тактических учений "Сокол ТурАз-2021" в турецкой провинции Конья военные самолеты Азербайджана и Турции совершили боевые вылеты, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.
В соответствии с планом учений были оперативно отработаны задачи по отражению атаки истребителей условного противника, уклонению от средств ПВО, нанесению ударов по обнаруженным наземным целям.
Военные пилоты обеих стран успешно выполнили поставленные задачи.