Синоптики прогнозируют комфортную погоду
Завтра, 16 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается погода без осадков, умеренный северный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 20-23, днем 27-29, в Баку ночью 20-22, днем 27-29 градусов тепла.
Атмосферное давление - 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.
Завтра в регионах Азербайджана ожидается погода без осадков, утром местами туман, порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22, днем - 30-35, в горах ночью - 11-16, днем 17-22 градуса тепла.