Главный инфекционист: волна коронавируса в Азербайджане идет на спад, но...

Волна заболеваемости коронавирусом в Азербайджане идет на спад, однако ситуация может измениться, сказал журналистам главный инфекционист Минздрава Тайяр Эйвазов.

По его словам, о том, что волна заболеваемости COVID-19 идет на спад, свидетельствуют снижение уровня инфицирования, рост числа выздоровевших и уменьшение количества позитивных результатов тестов на коронавирус.

"Однако ситуация может измениться под влиянием дополнительных факторов, таких как пребывание граждан в закрытых помещениях в связи с похолоданием, их контакты, посещение мест массового скопления людей", - сказал главный инфекционист.