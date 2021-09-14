Чавушоглу: Теперь и Карабах свободен

Как сообщал ранее haqqin.az, сегодня отмечается 103-я годовщина освобождения Баку от армянских и большевистских банд. 15 сентября 1918 года армия под командованием Нури паши освободила Баку, что позволило молодому азербайджанскому правительству переехать из Гянджи, где оно заседало после 28 мая 1918 года. В центре Баку прошли шествия военнослужащих в связи с этой знаменательной датой.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился на своей странице в Твиттер публикацией по случаю этой даты: "Знаменательно, что к 103-й годовщине освобождения Баку от оккупации теперь свободен и Карабах. Чту память наших дорогих шехидов".