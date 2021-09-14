Ильхам Алиев на открытии новой подстанции в Баку фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной подстанции "Бузовна-1" в Хазарском районе Баку. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной подстанции "Бузовна-1" в Хазарском районе Баку. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
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