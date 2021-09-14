Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 14:38

Турция эвакуировала группу сирийских наемников, находившихся в Ливии на авиабазе Эль-Ватыя. Как отмечают наблюдатели, это происходит в рамках достигнутых между Каиром и Анкарой договоренностей. Две заветные цели последние годы преследовал Каир: вывода турецких войск и союзных им иностранных ополченцев из Ливии, а также экстрадиции из Турции 15 членов организации «Братья-мусульмане», которых в Египте обвиняют в причастности к терроризму. В этой связи новость об эвакуации группы сирийских наемников можно трактовать как то, что египетские мечты сбываются, Анкара уступила их требованиям, ведь Эрдоган и Чавушоглу всегда защищали военное присутствие Турции в Ливии. Но так ли это на самом деле? Не слишком ли рано радуется Каир?

Для понимания ситуации вернемся на десять лет назад, к событиям «арабской весны». Как упоителен был тогда воздух свободы, как стремительно вошли во власть в ряде государств новые, свежие, внушающие надежды на преобразования лица. На фоне тех событий осталось незамеченным одно из важнейших последствий: отношения Турции и монархий Персидского залива, за исключением Катара, испортились категорически. И это было больше, чем личная неприязнь – это было столкновение идеологий. Турция и Катар сделали ставку на политические партии, вышедшие из «Братьев-мусульман». А для саудитов, Эмиратов, Бахрейна эта организация была главнейшим врагом. Спустя пару лет монархии сумели отыграться в Египте – Мурси был свергнут, а на его место армия поставила «нового фараона» ас-Сиси. Который тут же примкнул к антитурецкой и антикатарской коалиции. А спустя некоторое время стал активным участником «греческого альянса», Египет - ОАЭ - Греция - Кипр, члены которого проводили совместные военные учения и, самое главное, стремились отсечь Турцию от энергетических ресурсов Восточного Средиземноморья. В том числе поддержав в Ливии «фельдмаршала с пониженной политической ответственностью» Халифу Хафтара, который гарантировал членам альянса, что не будет выдвигать требований к пересмотру морских границ Ливии. Тех самых, которые члены этого альянса, пользуясь гражданской войной в стране, слегка «подкорректировали». В свою, разумеется, пользу – и с грубым нарушением прав как ливийцев, так и Турции.

Но дальше что-то у них пошло не так. Блокада Катара, которую они попытались организовать, была сорвана при активном участии Анкары. И в декабре 2020 года Египту, саудитам, ОАЭ и Бахрейну пришлось подписать с Дохой унизительное для них соглашение AlUla, фактически являвшееся актом капитуляции перед Катаром и Дохой. Кроме того, к этому времени выяснилось, что Турция победила и на других фронтах. Как сказал недавно Мевлют Чавушоглу, «присутствие Турции в Ливии, Сирии и Азербайджане кардинально изменило привычные политические уравнения и балансы». Путь противостояния привел в тупик. Первыми это поняли в Эмиратах и приступили к нормализации отношений с Анкарой. Теперь наступила очередь Египта вести конструктивный диалог с Турцией. Каир поначалу задирал планку и требовал слишком многого: вывести всех турецких военнослужащих из Ливии, выдать ему «братьев-мусульман», уехавших в Турцию, и так далее, и тому подобное. Но в Анкаре эмиссарам ас-Сиси быстро дали понять, что они не в том положении, чтобы ставить ультиматумы, и вообще, «осетра», то есть их хотелки, неплохо было бы «урезать» до разумных пределов. То есть из Ливии уйдут только дружественные Турции иностранные прокси. Турецкие инструкторы, занимающиеся обучением правительственных войск, и прибывшая с ними техника останутся на своих местах. Выдавать «братьев-мусульман» никто Каиру не будет, но вот антиегипетские выпады в прессе прекратятся, деятельность некоторых оппозиционных каналов, созданных эмигрантами и вещающих на Египет, будет приостановлена. И на этом все.