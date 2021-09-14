Анкара и Каир: долгая дорога к сближению через политические барханы новый поворот
Турция эвакуировала группу сирийских наемников, находившихся в Ливии на авиабазе Эль-Ватыя. Как отмечают наблюдатели, это происходит в рамках достигнутых между Каиром и Анкарой договоренностей.
Две заветные цели последние годы преследовал Каир: вывода турецких войск и союзных им иностранных ополченцев из Ливии, а также экстрадиции из Турции 15 членов организации «Братья-мусульмане», которых в Египте обвиняют в причастности к терроризму. В этой связи новость об эвакуации группы сирийских наемников можно трактовать как то, что египетские мечты сбываются, Анкара уступила их требованиям, ведь Эрдоган и Чавушоглу всегда защищали военное присутствие Турции в Ливии. Но так ли это на самом деле? Не слишком ли рано радуется Каир?
Для понимания ситуации вернемся на десять лет назад, к событиям «арабской весны». Как упоителен был тогда воздух свободы, как стремительно вошли во власть в ряде государств новые, свежие, внушающие надежды на преобразования лица.
На фоне тех событий осталось незамеченным одно из важнейших последствий: отношения Турции и монархий Персидского залива, за исключением Катара, испортились категорически. И это было больше, чем личная неприязнь – это было столкновение идеологий. Турция и Катар сделали ставку на политические партии, вышедшие из «Братьев-мусульман». А для саудитов, Эмиратов, Бахрейна эта организация была главнейшим врагом.
Спустя пару лет монархии сумели отыграться в Египте – Мурси был свергнут, а на его место армия поставила «нового фараона» ас-Сиси. Который тут же примкнул к антитурецкой и антикатарской коалиции. А спустя некоторое время стал активным участником «греческого альянса», Египет - ОАЭ - Греция - Кипр, члены которого проводили совместные военные учения и, самое главное, стремились отсечь Турцию от энергетических ресурсов Восточного Средиземноморья.
В том числе поддержав в Ливии «фельдмаршала с пониженной политической ответственностью» Халифу Хафтара, который гарантировал членам альянса, что не будет выдвигать требований к пересмотру морских границ Ливии. Тех самых, которые члены этого альянса, пользуясь гражданской войной в стране, слегка «подкорректировали». В свою, разумеется, пользу – и с грубым нарушением прав как ливийцев, так и Турции.
Но дальше что-то у них пошло не так. Блокада Катара, которую они попытались организовать, была сорвана при активном участии Анкары. И в декабре 2020 года Египту, саудитам, ОАЭ и Бахрейну пришлось подписать с Дохой унизительное для них соглашение AlUla, фактически являвшееся актом капитуляции перед Катаром и Дохой.
Кроме того, к этому времени выяснилось, что Турция победила и на других фронтах. Как сказал недавно Мевлют Чавушоглу, «присутствие Турции в Ливии, Сирии и Азербайджане кардинально изменило привычные политические уравнения и балансы». Путь противостояния привел в тупик. Первыми это поняли в Эмиратах и приступили к нормализации отношений с Анкарой. Теперь наступила очередь Египта вести конструктивный диалог с Турцией.
Каир поначалу задирал планку и требовал слишком многого: вывести всех турецких военнослужащих из Ливии, выдать ему «братьев-мусульман», уехавших в Турцию, и так далее, и тому подобное. Но в Анкаре эмиссарам ас-Сиси быстро дали понять, что они не в том положении, чтобы ставить ультиматумы, и вообще, «осетра», то есть их хотелки, неплохо было бы «урезать» до разумных пределов.
То есть из Ливии уйдут только дружественные Турции иностранные прокси. Турецкие инструкторы, занимающиеся обучением правительственных войск, и прибывшая с ними техника останутся на своих местах.
Выдавать «братьев-мусульман» никто Каиру не будет, но вот антиегипетские выпады в прессе прекратятся, деятельность некоторых оппозиционных каналов, созданных эмигрантами и вещающих на Египет, будет приостановлена. И на этом все.
Каиру ничего не оставалось, как принять эти «красные линии», очерченные Анкарой. Скрежет зубовный, доносящийся оттуда, слышен по всему Ближнему Востоку, но, кроме него, они ничего иного поделать не могли – и теперь вынуждены будут заниматься постепенной деэскалацией конфликта с Турцией. В том числе переговорами по Восточному Средиземноморью. А это, в свою очередь, наносит серьезный, до нокаута, удар по «греческому альянсу».
Когда дружественные Турции исламские партии были отстранены от власти в Тунисе и проиграли выборы в Марокко – недоброжелатели Анкары радостно выдохнули. Дескать, турецкое влияние начинает идти на спад. Но в самой Турции так не считают. Просто ставка была сделана не на тех. Проигравшие вполне того заслужили. А кадровая «скамейка запасных» у «братьев-мусульман» далеко не исчерпана. Значит – вскоре появятся новые, более эффективные, но все так же лояльные Турции политические лидеры Ближнего Востока.