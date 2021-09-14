В городе Шуша прошло военное шествие в связи с годовщиной освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации. Об этом на своей странице в Twitter написал председатель правления Управления Государственного заповедника города Шуша Мафтун Аббасов.

"Чувство гордости переполняет… 15 сентября в Шуше, освобожденной благодаря героизму нашей армии, отмечается 103-я годовщина освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации. Гордимся нашей национальной армией», - говорится в публикации Аббасова.

15 сентября 2021 года исполняется 103 года со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации. Именно в этот день в 1918 году Кавказская исламская армия, в состав которой входил Азербайджанский корпус, освободила Баку от большевиков и дашнаков.