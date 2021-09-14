Yelo Bank поддержал школьников из Джоджуг Марджанлы

На встрече была затронута тема масштабных строительных работ, проводимых на наших освобожденных в ходе 44-дневной войны территориях, а также была подчеркнута важность проведения подобных мероприятий для развития спорта в регионах.

Yelo Bank оказал поддержку проекту «Развитие спорта в селах», который прошел в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. Мероприятие было организовано АФФА совместно с исполнительной властью Джебраильского района.

В завершение мероприятия Yelo Bank предоставил школьникам спортивную одежду, чтобы повысить их интерес поддержания здорового образа жизни.

В рамках банковского проекта «Развитие спорта в селах» Джоджуг Марджанлы стало первым селом, получившим поддержку. Планируется, что проект будет реализован и в других регионах страны.

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