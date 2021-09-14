В Кремле рассказали о здоровье Путина

По словам Пескова, вакцина «Спутник V» работает эффективно. «Скажу так: и Путин, и «Спутник V» работают в обычном режиме. Эффективность «Спутника V» доказана, она весьма высокая, эффективность президента Путина еще выше», – сказал Песков, передает Интерфакс.

«У президента по-прежнему высокий титр антител – это первое. Были рекомендации нашего Минздрава ревакцинироваться, есть альтернативные точки зрения, в том числе недавняя публикация, если я не ошибаюсь, американских специалистов в The Lancet, о том, что, дескать, они поставили под вопрос необходимость постоянной ревакцинации. Но в любом случае все эти точки зрения учитывают те специалисты, которые занимаются обеспечением в том числе и эпидемиологической безопасности главы государства. Они делают все, что нужно в этой ситуации», – сказал Песков, отвечая на вопрос, идут ли разговоры о ревакцинации президента с учетом его самоизоляции из-за ряда заболевших коронавирусом в его окружении.

Он также указал, что уход на самоизоляцию ничего не меняет в работе президента. «Это никоим образом не приводит к сужению его круга общения и к замедлению темпа его рабочего графика (в удаленном формате). По сути, это ничего не меняет», – сказал Песков.

Кроме того, он указал, что Путин, уйдя на самоизоляцию, делает необходимые тесты. «Делают необходимые тесты. Специалисты, врачи делают все, что необходимо в этой ситуации», – сказал Песков, передает РИА Новости.