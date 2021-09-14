Руководство Вооруженных сил Азербайджана и Турции наблюдало за военно-воздушными учениями «Сокол ТурАз-2021», которые проходили на 3-й авиабазе в Конье. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт Министерства национальной обороны Турции, министра обороны Хулуси Акара и его азербайджанского коллегу Закира Гасанова, а также начальников Генштабов двух стран Керима Велиева и Яшара Гюлера, командующих ВВС двух стран Хасана Кючюкаюза и Рамиза Таирова встретили командующий силами истребительной авиации генерал армии Атилла Гюлан, командир авиабазы генерал Ондер Шенсёз и другие официальные лица.

Генералы проинформировали Хулуси Акара о ходе учений. Выступая, турецкий министр отметил, что в регионе ситуация очень чувствительная. Турция уважает территориальную целостность и суверенитет всех своих соседей. «Не может быть и речи о том, что у нас в какой-то форме могут появиться намерения нарушить границы других стран. Однако, с другой стороны, мы ни в коем случае не позволим ни на суше, ни в воздушном пространстве, ни в море нарушить права своей страны и наших друзей и братьев», - заявил Хулуси Акар.

Министр национальной обороны Турции отметил, что эти успешные учения, проводимые вместе с Азербайджаном, устрашают врагов, но в то же время вдохновляют друзей и братьев. «Угрозы в отношении Азербайджана мы считаем угрозами в свой адрес», - заявил турецкий министр.

Хулуси Акар подчеркнул, что Азербайджан за короткий период, всего за 44 дня, освободил собственные земли, которые около 30 лет находились под оккупацией. Министр отметил, что подписанная президентами двух стран Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым 15 июня «Шушинская декларация» определяет дорожную карту, которая будет отслеживаться Турцией и Азербайджаном в перспективе.