Поддержите «Сердечками» акцию по посадке деревьев

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана 2021 год объявлен Годом Низами Гянджеви в честь 880-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя. В связи с этим вокруг мавзолея Низами в Гяндже высаживается 880 деревьев. Экологическая акция осуществляется Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджанской Республики.

Kapital Bank регулярно реализует и поддерживает различные социальные проекты в сфере защиты окружающей среды и улучшения состояния экологии. Особое место отводится акциям по посадке деревьев. Для пользователей Birbank создана возможность присоединиться к одной из таких зеленых инициатив.

Пользователи Birbank могут «потратить» свои собранные в виде «Сердечек» бонусы на поддержку данной акции. С 1 сентября 2021 года 50 000 «Сердечек» можно обменять на посадку одного дерева. Напомним, что «Сердечки» зарабатываются при совершении безналичных платежей через POS-терминалы, интернет и сам Birbank.

Birbank, который скачали более 3 миллионов раз, обладает рядом преимуществ: легкая регистрация, возможность оформления кредита и карты рассрочки BirKart, NFC платежи, заказ цифровой карты, снятие наличных по QR-коду в банкоматах, возможность добавления карт других банков, управление бонусами и т.д.

Функциональные возможности, созданные для безопасного использования платежных карт, также являются одними из ключевых особенностей. Посредством Birbank можно заблокировать карту, изменить PIN-код, подключить услугу SMS-оповещения и 3DS, а самое главное - установить ежедневные и ежемесячные лимиты на операции. Для более подробной информации перейдите на сайт www.birbank.az.