Джемаль Бустани, автор haqqin.az 16:32

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 сентября, встретился с Башаром Асадом. Визит Асада в Москву не анонсировался заранее, о нем стало известно постфактум. Внезапная встреча Асада с Владимиром Путиным только выглядит таковой. На самом деле она является завершающим этапом операции Дамаска по втягиванию России в процесс силового решения «идлибского вопроса» - восстановления военным путем контроля сирийского режима над провинцией Идлиб, где сохранение статус-кво гарантируется турецкой армией.

Примечательны два высказывания, прозвучавшие в ходе встречи. Владимир Путин заявил следующее: «Главная проблема - иностранные вооруженные силы без решения ООН, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не дает вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути ее восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством». С чем Асад полностью согласился: «Политические процессы по нормализации ситуации в Сирии в рамках Астаны и Сочи уже три года как остановились, и причины этого в том числе в деструктивных действиях определенных государств». Под «иностранными вооруженными силами» и «деструктивными действиями определенных государств» здесь подразумевается только одно – турецкая армия и позиция Анкары, которая не намерена отдавать Идлиб на растерзание Асаду. Поскольку в этом случае Турция получит гуманитарную катастрофу, новый исход сирийских беженцев в таком количестве, что ее социально-экономическая сфера окончательно надорвется. Маски сброшены, договоренности с Анкарой по данному вопросу забыты - и уже неделю российская авиация кладет бомбы и ракеты на территории Идлиба, «другой Сирии», альтернативы Сирии асадовской. Создавая при этом угрозу жизни турецких военнослужащих, как это было на днях в районе населенного пункта Аль-Бара, когда одна из российских бомб легла совсем рядом с турецким блокпостом.

Анкара пока молчит, надеясь, что российская сторона осознает, что вплотную приблизилась к «красным линиям», обозначенным Турцией – и не пересечет их. Но проблема заключается в том, что Асад и его иранские советники изо всех сил толкают Москву в спину: «Давай переступим, ничего страшного не произойдет – зато турок выдавим и Сирия полностью станет нашей». В этом наседании со спины смешиваются угрозы и посулы. «Мы ведь можем в вас разочароваться как в союзниках и договориться с другими», - жарко шепчет режим в одно ухо Москвы. «Пойдете нам навстречу – будут вам любые концессии, какие захотите, половину пирога сирийской экономики отдадим, памятью покойного папы, Хафеза Асада, клянемся», - нежно мурлыкает Дамаск в другое. Российская сторона сопротивлялась операции в Идлибе так долго, как только могла. Фактически три года из этого региона Сирии не приходило серьезных новостей, свидетельствующих об ухудшении ситуации. Более того, в провинции налаживалась своя, мирная жизнь. Работает университет, где на днях начался прием документов на поступление, асфальтируются дороги, работники отдела по снабжению продуктов питания проверяют магазины, чтобы убедиться в соблюдении ценового стандарта…