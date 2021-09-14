Государственный комитет по работе с беженцами и вынужденными переселенцами продолжает снимать видеоролики о воспоминаниях и переживаниях бывших вынужденных переселенцев, которые посещают освобожденные от оккупации свои родные края или мечтают их посетить.

Мыслями и радостью от Великой победы поделились уроженцы Агдамскогого, Кельбаджарского и Лачинского, а также других районов, территории которых были без боя освобождены от армянской оккупации.

В следующем видеоролике отражены мысли Фахраддина Пашаева из Лачинского района, гази Адиля Гулиева из Физулинского района и жителей Шуши, которые несколько дней назад совершили поездку в родной город.

Съемки на основе видеопроекта продолжаются.