Yüksəliş выбирает новое поколение кадров Азербайджана

Наиля Аббасова, специально для haqqin.az 16:48

Первый конкурс по выявлению талантливых управленцев Yüksəliş едва успел завершиться, как многие уже жаждут начала второго конкурса, чтобы испытать свои силы. Это не удивительно, так как конкурс с первых дней зарекомендовал себя среди населения как надежный, справедливый, прозрачный и авторитетный, а, соответственно, его победители – одни из лучших управленцев нового поколения, которые еще проявят себя на благо развития своей Родины. Итак, первый конкурс Yüksəliş завершился, и для победителей начинается новый этап, так сказать, взлет их карьерной жизни. Они это заслужили, так как за каждым из победителей конкурса - успешным, уверенным в себе и целеустремленным кадром стоят годы обучения, труда, усердия и работы над собой.

Самое важное о конкурсе Yüksəliş 15 июля Оргкомитет конкурса огласил имена 27 победителей, которые оказались теми самыми перспективными лидерами, отобранными из 11.760 претендентов за свой ум, управленческие навыки и таланты. Пройденный путь каждого победителя еще раз демонстрирует правду о том, насколько честно и прозрачно проводился конкурс, учрежденныйрРаспоряжением Президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года, целью которого было выявить и поддержать перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами при помощи прозрачного механизма отбора, а также внедрить новые подходы современной модели управления. Вне всяких сомнений, на сегодняшний день Yüksəliş можно назвать одним из самых престижных конкурсов в нашей стране. Одни только цифры уже говорят о его грандиозном масштабе и доверии – в конкурсе, проводимом впервые, приняли участие тысячи участников с высшим образованием в возрасте от 21 до 51 года и управленческим стажем не менее 2 лет.

Таким образом, из 11 760 зарегистрированных желающих на конкурс было допущено 9 775 человек. Однако в результате онлайн-этапа конкурса большая часть из них была отсеяна. Перед каждым следующим этапом участникам предлагались пробные задания, для того чтобы они могли лучше адаптироваться и подготовиться к формату экзамена. Так что все зависело только от них самих. Сам формат конкурса также был очень насыщенным. Он был основан на нескольких международных практиках и соответствует международным стандартам. Если на онлайн-этапе конкурса проверялись общее мировоззрение, логика и скорость мышления участников, то на очном этапе кандидаты должны были продемонстрировать теоретические знания, непосредственно связанные с менеджментом. После очного этапа из 728 участников всего 309 человек прошли в полуфинал. Кто и как оценивал участников? Чтобы оценить знания и навыки кандидатов в полуфинале и финале конкурса, в течение нескольких месяцев велась работа со специалистами в области человеческих ресурсов, так как выбор экспертов - одно из наиболее важных и сложных решений, принимаемых при организации и проведении конкурса. Были установлены связи с ведущими организациями страны, привлечены самые опытные HR-специалисты и психологи, проведены интервью, в результате которых были выбраны самые компетентные профессионалы в сфере оценки человеческого потенциала и управления талантами. Для экспертов, оценивающих полуфиналистов, представителей лидирующих международных компаний, были проведены интенсивные тренинги. Во время тренингов, чтобы минимизировать субъективность оценки, были проведены соответствующие симуляции и калибровка оценки. В результате впервые в Азербайджане конкурс “Yüksəliş” создал базу специалистов в области оценки человеческих ресурсов. Что же касается самих финалистов, то по условиям конкурса в финал должны были выйти 100 человек. Однако талантливых, грамотных финалистов оказалось больше, и по решению Оргкомитета в финал вышли 112 человек, так как в полуфинале 21 человек показал одинаковый результат, что, в свою очередь, оказало влияние и на число победителей. В итоге вместо 20 победителей ими стали 27 человек. Помимо внесения своих имен в банк кадрового резерва, каждый из победителей получил годовой индивидуальный план развития (https://yukselish.az/mentors.html) и грант на саморазвитие в размере 20 000 манатов. Успешное завершение конкурса укрепило и общественное мнение о том, что эту практику следует продолжать и даже расширять и адаптировать при подборе персонала в государственные структуры. Ведь именно здоровая конкуренция, основанная на принципах объективности, прозрачности, равных возможностей и недопустимости конфликта интересов в сочетании со слаженной работой и усилиями организаторов привели к отличным результатам, которые мы сегодня наблюдаем.

Первые «вклады» банка кадрового резерва Успех любого государства зависит от достижений его человеческих ресурсов, именно поэтому стратегически важно обеспечение участия граждан в социально-экономической и общественно-политической жизни страны. Поэтому тех, кто успешно прошел несколько этапов конкурса, и показал, что они могут быть хорошими менеджерами, можно назвать первым «депозитом» кадрового резерва нашей страны. Иными словами, участники конкурса “Yüksəliş” внесут свой значительный вклад в подъем нашей страны. Именно они станут прочным фундаментом здоровой и сильной экономики, системы социальных лифтов и динамичного управления.