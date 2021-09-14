Yüksəliş выбирает новое поколение кадров Азербайджана
Первый конкурс по выявлению талантливых управленцев Yüksəliş едва успел завершиться, как многие уже жаждут начала второго конкурса, чтобы испытать свои силы. Это не удивительно, так как конкурс с первых дней зарекомендовал себя среди населения как надежный, справедливый, прозрачный и авторитетный, а, соответственно, его победители – одни из лучших управленцев нового поколения, которые еще проявят себя на благо развития своей Родины.
Итак, первый конкурс Yüksəliş завершился, и для победителей начинается новый этап, так сказать, взлет их карьерной жизни. Они это заслужили, так как за каждым из победителей конкурса - успешным, уверенным в себе и целеустремленным кадром стоят годы обучения, труда, усердия и работы над собой.
Самое важное о конкурсе Yüksəliş
15 июля Оргкомитет конкурса огласил имена 27 победителей, которые оказались теми самыми перспективными лидерами, отобранными из 11.760 претендентов за свой ум, управленческие навыки и таланты.
Пройденный путь каждого победителя еще раз демонстрирует правду о том, насколько честно и прозрачно проводился конкурс, учрежденныйрРаспоряжением Президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года, целью которого было выявить и поддержать перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами при помощи прозрачного механизма отбора, а также внедрить новые подходы современной модели управления.
Вне всяких сомнений, на сегодняшний день Yüksəliş можно назвать одним из самых престижных конкурсов в нашей стране. Одни только цифры уже говорят о его грандиозном масштабе и доверии – в конкурсе, проводимом впервые, приняли участие тысячи участников с высшим образованием в возрасте от 21 до 51 года и управленческим стажем не менее 2 лет.
Таким образом, из 11 760 зарегистрированных желающих на конкурс было допущено 9 775 человек. Однако в результате онлайн-этапа конкурса большая часть из них была отсеяна. Перед каждым следующим этапом участникам предлагались пробные задания, для того чтобы они могли лучше адаптироваться и подготовиться к формату экзамена. Так что все зависело только от них самих.
Сам формат конкурса также был очень насыщенным. Он был основан на нескольких международных практиках и соответствует международным стандартам. Если на онлайн-этапе конкурса проверялись общее мировоззрение, логика и скорость мышления участников, то на очном этапе кандидаты должны были продемонстрировать теоретические знания, непосредственно связанные с менеджментом. После очного этапа из 728 участников всего 309 человек прошли в полуфинал.
Кто и как оценивал участников?
Чтобы оценить знания и навыки кандидатов в полуфинале и финале конкурса, в течение нескольких месяцев велась работа со специалистами в области человеческих ресурсов, так как выбор экспертов - одно из наиболее важных и сложных решений, принимаемых при организации и проведении конкурса. Были установлены связи с ведущими организациями страны, привлечены самые опытные HR-специалисты и психологи, проведены интервью, в результате которых были выбраны самые компетентные профессионалы в сфере оценки человеческого потенциала и управления талантами.
Для экспертов, оценивающих полуфиналистов, представителей лидирующих международных компаний, были проведены интенсивные тренинги. Во время тренингов, чтобы минимизировать субъективность оценки, были проведены соответствующие симуляции и калибровка оценки. В результате впервые в Азербайджане конкурс “Yüksəliş” создал базу специалистов в области оценки человеческих ресурсов.
Что же касается самих финалистов, то по условиям конкурса в финал должны были выйти 100 человек. Однако талантливых, грамотных финалистов оказалось больше, и по решению Оргкомитета в финал вышли 112 человек, так как в полуфинале 21 человек показал одинаковый результат, что, в свою очередь, оказало влияние и на число победителей.
В итоге вместо 20 победителей ими стали 27 человек. Помимо внесения своих имен в банк кадрового резерва, каждый из победителей получил годовой индивидуальный план развития (https://yukselish.az/mentors.html) и грант на саморазвитие в размере 20 000 манатов.
Успешное завершение конкурса укрепило и общественное мнение о том, что эту практику следует продолжать и даже расширять и адаптировать при подборе персонала в государственные структуры. Ведь именно здоровая конкуренция, основанная на принципах объективности, прозрачности, равных возможностей и недопустимости конфликта интересов в сочетании со слаженной работой и усилиями организаторов привели к отличным результатам, которые мы сегодня наблюдаем.
Первые «вклады» банка кадрового резерва
Успех любого государства зависит от достижений его человеческих ресурсов, именно поэтому стратегически важно обеспечение участия граждан в социально-экономической и общественно-политической жизни страны.
Поэтому тех, кто успешно прошел несколько этапов конкурса, и показал, что они могут быть хорошими менеджерами, можно назвать первым «депозитом» кадрового резерва нашей страны.
Иными словами, участники конкурса “Yüksəliş” внесут свой значительный вклад в подъем нашей страны. Именно они станут прочным фундаментом здоровой и сильной экономики, системы социальных лифтов и динамичного управления.
Подведем итоги
В основе каждого проекта и программы, реализуемых в Азербайджане, стоит человеческий фактор. Как неоднократно подчеркивал в своих выступлениях Президент Ильхам Алиев, все возможности Азербайджана - экономическая мощь, доходы от природных ресурсов - направлены на развитие человеческого капитала страны.
Программы по обучению за рубежом, проекты по повышению квалификации подчеркнули потребность в современных менеджерах и тем самым, привели к росту в стране поколения профессионалов. Поэтому сегодня настало время выбирать лидеров из этого поколения, тем более, на фоне продолжающихся реформ, а также процесса серьезных кадровых перестановок и конкурса “Yüksəliş”.
Важность конкурса и надежда на выявленные им кадры отчетливо прозвучала в поздравительном послании его победителям со стороны Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, которая подчеркнула, что: «Конкурс “Yüksəliş” является одним из важных шагов, направленных на обогащение и совершенствование кадрового резерва в ответ на вызовы времени», - выразив уверенность, что благодаря постоянному вниманию и заботе нашего государства победители, работая с неисчерпаемой энергией, всегда будут вносить свой вклад во имя развития Азербайджана.
К слову отметим, что победители конкурса, еще будучи его участниками, не оставались в стороне от важных процессов, происходящих в стране. Во время 44-дневной Отечественной войны каждый из них старался изо всех сил - кто на фронте, а кто в тылу. Обладая историческими знаниями и владея иностранными языками, они активно участвовали в донесении правды до мировой общественности.
Но это далеко не конец. Первый конкурс “Yüksəliş” хоть и завершился, но у общества укрепилось мнение о том, что успешные кадровые реформы будут продолжаться, ведь современные лучшие руководители выбираются именно здесь, а организаторы конкурса создают все возможности для их дальнейшего развития и роста. Другими словами, конкурс направлен на развитие человеческого капитала и достойную оценку человеческих ресурсов.
Перед победителями же, в свою очередь, стоит всего одна задача – правильно воспользоваться созданными для них возможностями и внести свой вклад в качестве профессионалов в развитие нашей страны.