Чем обусловлено новое заявление посла США в Ереване? Не станет ли оно причиной разногласий между Баку и Вашингтоном? За ответами на эти вопросы haqqin.az обратился к директору Центра стратегических и международных исследований Эльдару Намазову.

Это не первый раз, когда американский посол в Ереване затрагивает тему статуса Карабах а. При том, что официальный Баку неоднократно давал понять международному сообществу, что вопрос статуса «утратил актуальность», «не является предметом обсуждений» и «должен уйти с повестки».

Посол США в Армении Линн Трейси выступила с очередным громким заявлением о том, что в Вашингтоне не считают решенным вопрос статуса Карабах а.

«Прежде чем прокомментировать очередное заявление Линн Трейси по вопросу статуса Карабаха, я хотел бы напомнить известное выражение о том, что язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои истинные намерения. Когда о чем-то говорит посол США в какой-то конкретной стране, то его основной аудиторией является общественность этой страны. Если же что-то нужно донести до Азербайджана, то это будет говорить посол в Баку. Очень часто в угоду каких-то конъюнктурных и тактических целей делаются заявления, которые однозначно вызовут негативную реакцию другой страны», - считает Намазов.

По словам эксперта, суть вопроса заключается в том, что США относятся к числу стран, которые после Второй Карабахской войны видят себя проигравшей стороной в плане внешнеполитических интересов.

«Они оказались вне процесса и не смогли на него влиять. Подготовленные за десятилетия заготовки по карабахскому урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ, а также видение постконфликтной ситуации вдруг оказались на свалке истории. Это неприятная для Вашингтона ситуация. Конечно, это не сравнить с тем, что произошло в Афганистане, но все же события на Южном Кавказе оказались неприятным сюрпризом для американской дипломатии. В планы Вашингтона не входили безоговорочная победа Азербайджана в этой войне, усиление влияния Турции в нашем регионе, а также ввод российских миротворческих сил», - сказал он.

Эльдар Намазов уверен, что геополитика подразумевает борьбу за контроль над территориями, и она имеет свои жестко ограниченные пределы. В том плане усиление какой-то стороны происходит за счет ослабления другой стороны.

«Усиление роли Азербайджана, азербайджано-турецкого союза происходит за счет ослабления влияния других внешнеполитических игроков. Поэтому и в Вашингтоне, и в Тегеране начали себя чувствовать не в своей тарелке. Да и Москва не ожидала такого безоговорочного разгрома армянской армии и такого усиления роли Турции с созданием азербайджано-турецкого союза», - добавил эксперт.

По его словам, другой важный аспект, который необходимо учитывать, связан с геополитической борьбой, развернувшейся между США и Россией за Армению. Эта борьба носит нешуточный характер.

«Новые власти Армении рассматриваются как прозападные. Весь кадровый потенциал в Ереване сформирован благодаря различным западным фондам. Все это видят в России, и сегодня между Москвой и Вашингтоном идет серьёзная борьба за влияние в Армении. И любые заявления по теме конфликта, которые делают американские дипломаты в Ереване, преследуют цель борьбы с Москвой за геополитическое влияние в Армении. В отношении Азербайджана мы такой геополитической борьбы не наблюдаем по одной простой причине - Азербайджан давно себя позиционирует как самодостаточная политическая силы. Мы ведем равноправный диалог и с Западом, и с Москвой. Мы сформировали свою государственную систему и заложили фундамент экономики таким образом, чтобы не зависеть от какого-то центра силы. К примеру, когда США и Россия искали удобную площадку для закрытых стратегических военных переговоров, они выбрали именно Баку. Это была демонстрация уважения к тому статусу, который Азербайджан приобрел как равноправный партнер, которому можно доверять. После войны мы еще больше увеличили свою геополитическую субъектность, заключили военный союз с Турцией. Поэтому, считаю, что вопрос геополитической борьбы за Азербайджан не стоит ни в Москве, ни в Вашингтоне. Скорее стоит вопрос о том, как строить отношения с Азербайджаном в новых реалиях», - сказал он.

Эльдар Намазов еще раз отметил, что вокруг Армении развернулась ожесточенная геополитическая борьба, и у американской дипломатии в данном случае осталось не так много инструментов.

«Те заявления, которые делает посол США в Армении, – являются одним из немногих инструментов, которые остались у американцев, чтобы укрепить свое влияние. Они просто хотят показать армянам, что могут быть более хорошим партнером для Армении, чем Россия. Думаю, что заявления Линн Трейси нужно рассматривать в этом контексте», - заключил эксперт.