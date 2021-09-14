Азербайджанский чемпион попался на торговле наркотиками

Арестован чемпион мира и Европы по универсальному бою Хайям Сафиханов. Как сообщают местные СМИ, Х.Сафиханов арестован по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Согласно информации, спортсмена задержали сотрудники Сабунчинского районного управления полиции. В ходе обыска у него были обнаружены и изъяты героин, метамфетамин и трамадол.

По факту в Сабунчинском РУП возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Х.Сафиханова избрана мера пресечения в виде ареста.