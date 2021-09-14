МВД Азербайджана задержало иранских водителей на автомагистрали Горис-Кафан
Армянские СМИ сообщили о задержании сотрудниками МВД Азербайджана водителей двух грузовиков, следовавших из Ирана в Армению, а затем в Карабах по автомагистрали Горис-Кафан.
Глава пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Эхсан Захидов заявил, что задержанные водители незаконно въехали на территорию Азербайджана: "Автомобили, которые незаконно проехали на территорию Азербайджана через Армению, были задержаны сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы. В отношении водителей этих автомобилей будут приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики".