В ходе встречи спикер информировала членов делегации о 44-дневной Отечественной войне. Было отмечено, что в прошлом году Азербайджан положил конец тридцатилетней оккупации и восстановил свою территориальную целостность. Вместе с тем, Армения не прекращает свою провокационную деятельность и создаёт препятствия на пути к восстановлению мира, к созиданию и обустройству.

Сахиба Гафарова заметила, что гости в рамках текущего визита посетят города и районы, освобождённые от оккупации. Гафарова подчеркнула, что у гостей будет возможность своими глазами увидеть зверства, которые там творила Армения, за тридцать лет оккупации.

В свою очередь, президент Ассоциации омбудсменов Организации Исламского Сотрудничества и омбудсмен Турции Шереф Малкоч выразил признательность за проявленное гостеприимство и подчеркнул динамичное развитие отношений между нашими странами.

Вспомнив о своём визите в Азербайджан во время 44-дневной Отечественной войны, Малкоч припомнил, что они тогда ознакомились с ситуацией в Гяндже, Агдаме, Мингечевире и Тертере, посетили могилы погибших во взрывах запущенных из Армении ракет азербайджанских братьев и встретились с их близкими. Он также сообщил, что программа нынешнего визита включает поездки в Агдам, Тертер и Шушу, а также окружающие районы. Делегация на месте ознакомятся с фактическими свидетельствами разрушения и уничтожения Арменией памятников истории и культуры азербайджанского народа.