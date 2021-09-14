В Ереване не нашлось самолета для главы МИД Армении

Самолет главы МИД Армении Арарата Мирзояна не смог вылететь в Душанбе из-за неполадок. Об этом пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Ваан Унанян заявил Sputnik Армения.

Отметим, что в столице Таджикистана планировалось участие министра на важнейшем для Армении совместном заседании Совета глав МИД, Совета министров обороны, а также Комитета секретарей Совбезов стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Один этот позорный инцидент раскрывает сложившуюся в Армении бедственную ситуацию. Для главы МИД не нашлось одного самолета, чтобы он отбыл на судьбоносный саммит для его страны…