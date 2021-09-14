Центр непрерывного образования начинает работу в UNEC

В UNEC с нового учебного года приступил к деятельности Центр непрерывного образования. Молодой преподаватель UNEC Галандар Мамедли назначен на должность директора центра.

В Центре непрерывного образования будут организованы международные летние школы, курсы профессиональной подготовки, сертифицированные программы, корпоративное образование, мини-программы по специальности, короткие и интенсивные курсы. Также здесь будет осуществляться подготовка к выпускным экзаменам общеобразовательных школ, приему в бакалавриат, магистратуру и дополнительным пробным экзаменам, творческим конкурсам, различным экзаменам, проводимым государственными органами (ППР, Государственная служба и др.).

С применением адаптивных методов обучения образовательные и подготовительные программы в центре будут организованы в очной, дистанционной и гибридной формах.