Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 3,34% и достигла $76,06 за баррель. В последний раз цена Brent превышала $76 за баррель 14 июля.

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Нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2021 года на лондонской бирже ICE достигла 75,02 доллара за баррель.

В среду цена на нефть этой марки выросла на 1,93%, передает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи.

Цена Brent превышала 75 долларов за баррель 2 августа 2021 года.

Отметим, что в среду, 15 сентября, биржевые цены на газ в Европе обновили исторический максимум и впервые превысили $960 за 1 тыс. кубометров. Топливо продолжает уверенно дорожать на фоне истощения запасов сырья в регионе и прогнозов относительно наступления холодной зимы.